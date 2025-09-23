La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Comcast va de $187K par year pour L4 à $346K par year pour L8. Le package de rémunération médian in United States year totalise $224K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Comcast. Dernière mise à jour : 9/23/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L4
$187K
$151K
$23.1K
$13K
L5
$215K
$162K
$32.7K
$20.7K
L6
$255K
$182K
$43.1K
$30K
L7
$302K
$201K
$61.1K
$39.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
15%
AN 1
15%
AN 2
15%
AN 3
15%
AN 4
40%
AN 5
Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :
15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)
15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)
15% s'acquiert dans le 3rd-AN (15.00% annuel)
15% s'acquiert dans le 4th-AN (15.00% annuel)
40% s'acquiert dans le 5th-AN (40.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)