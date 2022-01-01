Répertoire d'entreprises
Disney
Disney Salaires

Le salaire de Disney va de $50,250 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $477,667 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Disney. Dernière mise à jour : 9/3/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Logiciel de Sécurité

Ingénieur de Fiabilité de Site

Développeur Web

Chef de Produit
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Designer Produit
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Designer UX

Manager Ingénierie Logiciel
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Analyste Financier
Median $109K
Scientifique des Données
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Analyste de Données
Median $120K
Chef de Programme Technique
Median $180K
Chef de Projet
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Analyste Business
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analyste Cybersécurité
Median $158K
Ventes
Median $99.5K

Gestionnaire de Compte

Manager Science des Données
Median $400K
Chef de Programme
Median $180K
Manager Design Produit
Median $328K
Architecte Solutions
Median $416K

Architecte de Données

Cloud Security Architect

Chercheur UX
Median $158K
Service Client
Median $60K
Ressources Humaines
Median $140K
Comptable
Median $85K

Comptable Technique

Développement Commercial
Median $165K
Technologue de l'Information (TI)
Median $178K
Opérations Marketing
Median $150K
Recruteur
Median $115K
Assistant Administratif
$50.3K
Opérations Business
$296K
Manager Opérations Business
$53.6K
Ingénieur Contrôle
$93.5K
Développement Corporate
$226K
Designer Graphique
$90.5K
Ingénieur Matériel
$85.6K
Juridique
Median $266K
Consultant en Management
$86.2K
Marketing
$209K

Gestionnaire Marketing Produit

Rémunération Globale
$148K
Capital-Risqueur
$95.9K

Analyste

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Disney, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Disney, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (16.50% semestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.50% semestriel)

  • 34% s'acquiert dans le 3rd-AN (17.00% semestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Disney, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Disney est Chef de Produit at the P7 level avec une rémunération totale annuelle de $477,667. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Disney est de $158,000.

Autres ressources