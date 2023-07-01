Collaborative Robotics Salaires

Le salaire de Collaborative Robotics va de $140,700 en rémunération totale par an pour un Opérations Service Client dans le bas de la fourchette à $190,950 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Collaborative Robotics . Dernière mise à jour : 10/13/2025