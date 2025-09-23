La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Citadel va de $405K par year pour L1 à $608K par year pour L5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $525K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Citadel. Dernière mise à jour : 9/23/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
