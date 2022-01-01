Répertoire d'entreprises
Ramp
Ramp Salaires

Le salaire de Ramp va de $76,380 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $595,400 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ramp. Dernière mise à jour : 10/25/2025

Ingénieur Logiciel
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Designer Produit
Median $189K

Designer UX

Designer Web

Recruteur
Median $135K

Chef de Produit
Median $275K
Marketing
Median $200K

Gestionnaire Marketing Produit

Opérations Business
$149K
Analyste Business
$261K
Service Client
$76.4K
Scientifique des Données
$161K
Ressources Humaines
$333K
Ventes
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Manager Ingénierie Logiciel
$269K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Ramp, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Ramp est Ingénieur Logiciel at the Staff Software Engineer level avec une rémunération totale annuelle de $595,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ramp est de $259,416.

