Capital Rx Salaires

La fourchette de salaires de Capital Rx va de $122,640 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $150,000 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Capital Rx. Dernière mise à jour : 8/13/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $150K

Ingénieur logiciel full-stack

Data Scientist
$131K
Designer de produits
$123K

Chef de produit
$136K
Ventes
$146K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Capital Rx est Ingénieur logiciel avec une rémunération totale annuelle de $150,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Capital Rx est de $135,675.

Autres ressources