Capital Rx Salaires

La fourchette de salaires de Capital Rx va de $122,640 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $150,000 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Capital Rx . Dernière mise à jour : 8/13/2025