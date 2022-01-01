Répertoire d'entreprises
Brex
Brex Salaires

Le salaire de Brex va de $27,078 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $630,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Brex. Dernière mise à jour : 8/28/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Production

Scientifique des Données
L4 $195K
L5 $395K
Chef de Produit
Median $440K

Manager Ingénierie Logiciel
L5 $613K
L6 $630K
Ventes
Median $260K
Service Client
Median $47.9K
Développement Commercial
Median $200K
Marketing
Median $174K
Designer Produit
Median $290K
Chef de Programme Technique
Median $278K
Manager Opérations Business
$181K
Analyste Business
$81.3K
Analyste Financier
$146K
Chef de Programme
$245K
Recruteur
$27.1K
Analyste Cybersécurité
$199K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Brex, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Brex est Manager Ingénierie Logiciel at the L6 level avec une rémunération totale annuelle de $630,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Brex est de $245,250.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Brex

