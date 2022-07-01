BlueHalo Salaires

Le salaire de BlueHalo va de $110,129 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $246,225 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de BlueHalo . Dernière mise à jour : 8/31/2025