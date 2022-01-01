Aerojet Rocketdyne Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Aerojet Rocketdyne va de $65,325 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $180,095 pour un Ingénieur en matériel informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Aerojet Rocketdyne. Dernière mise à jour : 8/15/2025

$160K

Ingénieur mécanique
Median $120K
Comptable
$109K
Ingénieur aérospatial
$75.4K

Analyste commercial
$65.3K
Data Scientist
$91.5K
Ingénieur en matériel informatique
$180K
Responsable de programme
$104K
Chef de projet
$120K
Responsable de programme technique
$96.9K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Aerojet Rocketdyne est Ingénieur en matériel informatique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $180,095. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Aerojet Rocketdyne est de $104,259.

Autres ressources