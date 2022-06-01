BJC HealthCare Salaires

Répertoire des entreprises
BJC HealthCare
La fourchette de salaires de BJC HealthCare va de $79,600 en rémunération totale par an pour un Architecte de solutions au bas de l'échelle à $125,625 pour un Analyste en cybersécurité au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de BJC HealthCare. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Analyste commercial
$97.5K
Analyste de données
$98.9K
Analyste en cybersécurité
$126K

Architecte de solutions
$79.6K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez BJC HealthCare est Analyste en cybersécurité at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $125,625. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez BJC HealthCare est de $98,210.

