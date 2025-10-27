Répertoire d'entreprises
Biogen
Biogen Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Poland chez Biogen va de PLN 224K à PLN 319K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Biogen. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

PLN 256K - PLN 300K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
PLN 224KPLN 256KPLN 300KPLN 319K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Biogen?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Biogen in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 318,943. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Biogen pour le poste Ingénieur Logiciel in Poland est de PLN 223,532.

