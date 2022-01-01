ViacomCBS Salaires

Le salaire de ViacomCBS va de $61,762 en rémunération totale par an pour un Manager Opérations Business dans le bas de la fourchette à $413,055 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ViacomCBS. Dernière mise à jour : 8/29/2025
33.33%
AN 1
33.33%
AN 2
33.33%
AN 3
Chez ViacomCBS, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.33% annuel)
33.33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.33% annuel)
33.33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.33% annuel)
