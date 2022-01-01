Répertoire d'entreprises
ViacomCBS
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

ViacomCBS Salaires

Le salaire de ViacomCBS va de $61,762 en rémunération totale par an pour un Manager Opérations Business dans le bas de la fourchette à $413,055 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ViacomCBS. Dernière mise à jour : 8/29/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Ingénieur DevOps

Ingénieur de Fiabilité de Site

Chef de Produit
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $307K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Analyste Business
Median $134K
Analyste de Données
Median $121K
Scientifique des Données
Median $209K
Designer Produit
Median $160K
Architecte Solutions
Median $213K

Architecte de Données

Marketing
Median $118K
Chef de Programme
Median $150K
Chef de Projet
Median $105K
Analyste Financier
Median $110K
Comptable
$79.7K
Manager Opérations Business
$61.8K
Développement Commercial
$328K
Rédacteur Publicitaire
$92.5K
Ressources Humaines
$413K
Juridique
$131K
Consultant en Management
$134K
Opérations Marketing
$99.5K
Manager Design Produit
$209K
Recruteur
Median $100K
Ventes
$221K
Analyste Cybersécurité
$133K
Chef de Programme Technique
$101K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

33.33%

AN 1

33.33%

AN 2

33.33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez ViacomCBS, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.33% annuel)

  • 33.33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.33% annuel)

  • 33.33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.33% annuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ViacomCBS est Ressources Humaines at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $413,055. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ViacomCBS est de $134,200.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour ViacomCBS

Entreprises similaires

  • Comcast
  • Ticketmaster
  • Activision
  • Discovery
  • Skillz
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources