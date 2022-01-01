ViacomCBS Salaires

Le salaire de ViacomCBS va de $61,762 en rémunération totale par an pour un Manager Opérations Business dans le bas de la fourchette à $413,055 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ViacomCBS . Dernière mise à jour : 8/29/2025