Répertoire des entreprises
Benefitfocus
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Benefitfocus Salaires

La fourchette de salaires de Benefitfocus va de $47,760 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $135,675 pour un Responsable de programme technique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Benefitfocus. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $87K
Technologue en informatique
$47.8K
Chef de projet
$83.3K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Responsable de programme technique
$136K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Benefitfocus is Responsable de programme technique at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $135,675. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Benefitfocus is $85,150.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Benefitfocus

Entreprises connexes

  • Alight Solutions
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • NetSuite
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources