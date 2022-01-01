Alight Solutions Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Alight Solutions va de $31,286 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $221,100 pour un Opérations de revenus au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Alight Solutions. Dernière mise à jour : 8/23/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $124K
Consultant en management
Median $103K
Responsable des opérations commerciales
$211K

Service client
$39.2K
Analyste de données
$173K
Analyste financier
$142K
Ressources humaines
$31.3K
Opérations marketing
$117K
Chef de produit
$93.5K
Chef de projet
$84.6K
Recruteur
$67.7K
Opérations de revenus
$221K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$188K
Architecte de solutions
$199K
Responsable de programme technique
$216K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Alight Solutions est Opérations de revenus at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $221,100. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Alight Solutions est de $123,500.

