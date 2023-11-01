Répertoire d'entreprises
Barcelona Supercomputing Center
Barcelona Supercomputing Center Salaires

Le salaire de Barcelona Supercomputing Center va de $30,726 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $85,341 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Barcelona Supercomputing Center. Dernière mise à jour : 11/17/2025

Ingénieur Logiciel
Median $35.2K

Chercheur Scientifique

Chercheur en IA

Ingénieur Matériel
Median $35.1K
Scientifique des Données
Median $30.7K

Chef de Programme Technique
$85.3K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Barcelona Supercomputing Center est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $85,341. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Barcelona Supercomputing Center est de $35,117.

