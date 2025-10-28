La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez AppLovin va de $242K par year pour Software Engineer 2 à $574K par year pour Staff Software Engineer. Le package de rémunération médian in United States year totalise $350K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AppLovin. Dernière mise à jour : 10/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
100%
AN 1
Chez AppLovin, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :
100% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% trimestriel)