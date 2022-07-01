Ansarada Salaires

Répertoire des entreprises
Ansarada
La fourchette de salaires de Ansarada va de $16,528 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $49,750 pour un Ressources humaines au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ansarada. Dernière mise à jour : 8/21/2025

$160K

Service client
$36.7K
Ressources humaines
$49.8K
Ingénieur logiciel
$16.5K

FAQ

El rol més ben pagat informat a Ansarada és Ressources humaines at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $49,750. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Ansarada és de $36,709.

