Angi Salaires

Le salaire de Angi va de $49,750 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $280,812 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Angi . Dernière mise à jour : 8/29/2025