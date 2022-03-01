Répertoire d'entreprises
Angi
Angi Salaires

Le salaire de Angi va de $49,750 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $280,812 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Angi. Dernière mise à jour : 8/29/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $195K
Manager Ingénierie Logiciel
L3 $274K
L4 $281K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
Scientifique des Données
Median $207K
Designer Produit
Median $138K
Recruteur
Median $130K
Assistant Administratif
$112K
Analyste Business
$167K
Analyste Financier
$169K
Ressources Humaines
$130K
Marketing
$78.6K
Ventes
$49.8K
Chercheur UX
$184K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Angi, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

The highest paying role reported at Angi is Manager Ingénierie Logiciel at the L4 level with a yearly total compensation of $280,812. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angi is $169,150.

