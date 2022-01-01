Répertoire d'entreprises
Chewy
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Chewy Salaires

Le salaire de Chewy va de $41,392 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $557,200 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Chewy. Dernière mise à jour : 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Ingénieur Machine Learning

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur en Intelligence d'Affaires

Chercheur Scientifique

Scientifique des Données
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Chef de Produit
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Manager Ingénierie Logiciel
Software Development Manager $304K
Director $519K
Designer Produit
Median $170K

Designer UX

Analyste Financier
Median $140K
Chef de Programme
Median $219K
Chef de Programme Technique
Median $260K
Analyste Métier
Median $170K
Marketing
Median $296K
Chef de Projet
Median $202K
Analyste de Données
Median $157K
Manager Opérations Métier
Median $128K
Ressources Humaines
Median $200K
Opérations Marketing
Median $61.3K
Technologue de l'Information (TI)
Median $230K
Opérations Métier
$112K
Développement Commercial
$487K
Service Client
$41.4K
Manager Science des Données
$557K
Manager Design Produit
$201K
Recruteur
Median $172K
Ventes
$145K
Architecte Solutions
$251K

Architecte de Données

Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Chewy, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% semestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (12.50% semestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (12.50% semestriel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Chewy est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $557,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Chewy est de $204,651.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Chewy

Entreprises similaires

  • eBay
  • Etsy
  • Grubhub
  • Poshmark
  • Tesla
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources