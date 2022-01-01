Répertoire d'entreprises
Afterpay
Afterpay Salaires

Le salaire de Afterpay va de $70,350 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $278,600 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Afterpay. Dernière mise à jour : 9/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $99.9K
Comptable
$70.4K
Analyste Business
$149K

Analyste de Données
$119K
Scientifique des Données
$83.5K
Ressources Humaines
$279K
Marketing
$177K
Chef de Produit
Median $108K
Ventes
$159K
Manager Ingénierie Logiciel
$166K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Afterpay, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Afterpay est Ressources Humaines at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $278,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Afterpay est de $134,325.

