Drizly
Drizly Salaires

La fourchette de salaires de Drizly va de $132,660 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $351,750 pour un Responsable en science des données au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Drizly. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $170K
Chef de produit
Median $225K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $261K

Responsable en science des données
$352K
Data Scientist
$133K
Opérations marketing
$246K
Designer de produits
$162K
Ventes
$234K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Drizly est Responsable en science des données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $351,750. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Drizly est de $229,413.

