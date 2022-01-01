Drizly Salaires

La fourchette de salaires de Drizly va de $132,660 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $351,750 pour un Responsable en science des données au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Drizly . Dernière mise à jour : 8/18/2025