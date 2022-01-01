Répertoire des entreprises
A123 Systems
A123 Systems Salaires

La fourchette de salaires de A123 Systems va de $29,850 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $149,250 pour un Data Scientist au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de A123 Systems. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Ingénieur chimiste
Median $125K
Data Scientist
$149K
Ingénieur logiciel
$29.9K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez A123 Systems, Attributions d'actions/équité sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez A123 Systems est Data Scientist at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $149,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez A123 Systems est de $125,000.

