PathAI Salaires

La fourchette de salaires de PathAI va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $411,045 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de PathAI. Dernière mise à jour : 8/21/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Ingénieur en apprentissage automatique

Ingénieur logiciel full-stack

Chef de produit
Median $170K
Ingénieur biomédical
$164K

Data Scientist
Median $210K
Designer de produits
$109K
Ventes
$255K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$411K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez PathAI est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $411,045. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez PathAI est de $187,750.

