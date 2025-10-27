Répertoire d'entreprises
3M
  Salaires
  Chef de Projet

  Tous les salaires Chef de Projet

3M Chef de Projet Salaires

La rémunération Chef de Projet in United States chez 3M va de $121K par year pour T2 à $95K par year pour T3. Le package de rémunération médian in United States year totalise $96.1K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de 3M. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Advanced Project Manager
$121K
$120K
$0
$750
T3
Senior Project Manager
$95K
$90K
$0
$5K
T4
Specialist Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

0%

AN 1

0%

AN 2

100 %

AN 3

Type d'actions
RSU + Options

Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)

  • 0% s'acquiert dans le 2nd-AN (0.00% annuel)

  • 100% s'acquiert dans le 3rd-AN (100.00% annuel)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU + Options

Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez 3M in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $200,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez 3M pour le poste Chef de Projet in United States est de $111,500.

