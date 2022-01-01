Emerson Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Emerson va de $3,633 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $180,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Emerson. Dernière mise à jour : 11/17/2025

Ingénieur Logiciel
Median $105K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $130K
Ingénieur Matériel
Median $95K

Ingénieur Mécanique
Median $107K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $180K
Ventes
Median $83K
Comptable
$58.3K
Analyste Métier
$5.1K
Développement Commercial
$112K
Ingénieur Contrôle
$113K
Service Client
$17.9K
Manager Science des Données
$47.9K
Scientifique des Données
$8.3K
Ingénieur Électrique
$132K
Analyste Financier
$34.6K
Ressources Humaines
$3.6K
Technologue de l'Information (TI)
$20.1K
Marketing
$125K
Chef de Programme
$171K
Chef de Projet
$113K
Analyste Cybersécurité
$30.9K
Architecte Solutions
$104K
Chef de Programme Technique
$160K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Emerson est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $180,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Emerson est de $104,475.

Autres ressources