3M Chef de Produit Salaires

La rémunération Chef de Produit in India chez 3M totalise ₹8.16M par year pour T3. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de 3M. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

₹1.72M - ₹2.01M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Voir 2 Plus de niveaux
Calendrier d'acquisition

0%

AN 1

0%

AN 2

100 %

AN 3

Type d'actions
RSU + Options

Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)

  • 0% s'acquiert dans le 2nd-AN (0.00% annuel)

  • 100% s'acquiert dans le 3rd-AN (100.00% annuel)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU + Options

Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez 3M in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹8,159,106. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez 3M pour le poste Chef de Produit in India est de ₹1,496,373.

