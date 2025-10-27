La rémunération Chef de Produit in India chez 3M totalise ₹8.16M par year pour T3. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de 3M. Dernière mise à jour : 10/27/2025
Rémunération totale moyenne
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
AN 1
0%
AN 2
100 %
AN 3
Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)
0% s'acquiert dans le 2nd-AN (0.00% annuel)
100% s'acquiert dans le 3rd-AN (100.00% annuel)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.