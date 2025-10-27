Répertoire d'entreprises
3M
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Comptable

  • Tous les salaires Comptable

3M Comptable Salaires

La rémunération totale moyenne Comptable in Costa Rica chez 3M va de CRC 10.83M à CRC 15.45M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de 3M. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Fourchette courante
Fourchette possible
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Comptable soumissions chez 3M pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed

Calendrier d'acquisition

0%

AN 1

0%

AN 2

100 %

AN 3

Type d'actions
RSU + Options

Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)

  • 0% s'acquiert dans le 2nd-AN (0.00% annuel)

  • 100% s'acquiert dans le 3rd-AN (100.00% annuel)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU + Options

Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Comptable offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Comptable chez 3M in Costa Rica s'élève à une rémunération totale annuelle de CRC 15,449,197. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez 3M pour le poste Comptable in Costa Rica est de CRC 10,827,642.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour 3M

Entreprises similaires

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources