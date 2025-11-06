Zoom Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Seattle Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Seattle Area sa Zoom ay mula $149K bawat year para sa ZP1 hanggang $386K bawat year para sa ZP4. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Seattle Area package ay umabot sa $274K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Zoom. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
ZP1
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Zoom, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
