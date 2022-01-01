Direktoryo ng mga Kumpanya
Zoom Mga Sweldo

Ang sahod ng Zoom ay mula $30,602 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $487,550 para sa isang Business Development sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Zoom. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
ZP1 $148K
ZP2 $194K
ZP3 $248K
ZP4 $340K
ZP5 $393K

Masin Lerning Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

DevOps Inhinyero

Riserts Sayentist

Manager ng Produkto
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Disenyor ng Produkto
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX Disayner

Recruiter
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Produktong Marketing Maneher

Manager ng Software Engineering
Median $310K
Business Analyst
Median $137K
Data Analyst
Median $210K
Sales
Median $204K
Cybersecurity Analyst
Median $212K
Financial Analyst
Median $155K
Project Manager
Median $145K
Human Resources
Median $188K
Sales Engineer
Median $239K
Accountant
$192K

Technical Accountant

Administrative Assistant
$42.2K
Business Operations Manager
$259K
Business Development
$488K
Corporate Development
$189K
Customer Service
$73.7K
Customer Service Operations
$83.1K
Data Science Manager
$114K
Siyentipiko ng Data
$30.6K
Graphic Designer
$259K
Information Technologist (IT)
$131K
Legal
$296K
Marketing Operations
$456K
Program Manager
$147K
Sales Enablement
$143K
Solution Architect
$223K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$180K
Technical Program Manager
$64K
Technical Writer
$132K
Trust and Safety
$94.6K
UX Researcher
$211K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Zoom, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Zoom ay Business Development at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $487,550. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Zoom ay $204,000.

Iba pang Resources