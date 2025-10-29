Direktoryo ng mga Kumpanya
Xero
  Sahod
  Manager ng Produkto

  Lahat ng Manager ng Produkto na Sahod

Xero Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in New Zealand sa Xero ay mula NZ$148K bawat year para sa Product Manager hanggang NZ$201K bawat year para sa Lead Product Manager. Ang median na yearng kompensasyon in New Zealand package ay umabot sa NZ$158K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Xero. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Tingnan 1 Mga Karagdagang Antas
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Xero, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Xero in New Zealand ay may taunang kabuuang bayad na NZ$200,960. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Xero para sa Manager ng Produkto role in New Zealand ay NZ$157,200.

