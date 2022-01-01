Direktoryo ng mga Kumpanya
Ciena
Ciena Mga Sweldo

Ang sahod ng Ciena ay mula $33,419 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Technical Writer in India sa mababang hanay hanggang $275,000 para sa isang Manager ng Software Engineering in Canada sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Ciena. Huling na-update: 10/13/2025

$160K

Inhinyero ng Software
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend Software Inhinyero

Networking Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Embedded Systems Software Engineer

Hardware Engineer
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optical Engineer
Median $83.1K

Manager ng Software Engineering
Median $275K
Business Analyst
$86.7K
Customer Service
$87.3K
Data Science Manager
$139K
Siyentipiko ng Data
$78.9K
Konsultant sa Pamamahala
$180K
Marketing
$252K
Mechanical Engineer
$66.8K
Disenyor ng Produkto
$101K
Sales
Median $116K
Sales Engineer
$150K
Solution Architect
$110K
Technical Program Manager
$95.8K
Technical Writer
$33.4K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Ciena, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Ciena is Manager ng Software Engineering with a yearly total compensation of $275,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena is $103,078.

Iba pang Resources