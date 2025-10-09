Verkada Sales Sahod

Ang Sales kompensasyon in United States sa Verkada ay umabot sa $154K bawat year para sa L2. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $120K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Verkada. Huling na-update: 10/9/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
10%
TAON 1
20%
TAON 2
30%
TAON 3
40%
TAON 4
Sa Verkada, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
10% nag-vest sa 1st-TAON (10.00% taunan)
20% nag-vest sa 2nd-TAON (1.67% buwanang)
30% nag-vest sa 3rd-TAON (2.50% buwanang)
40% nag-vest sa 4th-TAON (3.33% buwanang)
15%
TAON 1
25%
TAON 2
30%
TAON 3
30%
TAON 4
Sa Verkada, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
15% nag-vest sa 1st-TAON (15.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
30% nag-vest sa 3rd-TAON (2.50% buwanang)
30% nag-vest sa 4th-TAON (2.50% buwanang)