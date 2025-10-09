Direktoryo ng mga Kumpanya
Verkada
Verkada Sales Sahod

Ang Sales kompensasyon in United States sa Verkada ay umabot sa $154K bawat year para sa L2. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $120K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Verkada. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

10%

TAON 1

20%

TAON 2

30%

TAON 3

40%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Verkada, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 10% nag-vest sa 1st-TAON (10.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (1.67% buwanang)

  • 30% nag-vest sa 3rd-TAON (2.50% buwanang)

  • 40% nag-vest sa 4th-TAON (3.33% buwanang)

15%

TAON 1

25%

TAON 2

30%

TAON 3

30%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Verkada, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 15% nag-vest sa 1st-TAON (15.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 30% nag-vest sa 3rd-TAON (2.50% buwanang)

  • 30% nag-vest sa 4th-TAON (2.50% buwanang)



Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Verkada

Iba pang Resources