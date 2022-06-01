Direktoryo ng mga Kumpanya
Thrive Global
Thrive Global Mga Sweldo

Ang sahod ng Thrive Global ay mula $126,500 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $418,000 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Thrive Global. Huling na-update: 10/15/2025

Disenyor ng Produkto
Median $127K

UX Disayner

Inhinyero ng Software
Median $204K
Manager ng Produkto
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Business Analyst
$129K
Data Science Manager
$214K
Product Design Manager
$259K
Recruiter
$219K
Manager ng Software Engineering
$206K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Thrive Global ay Manager ng Produkto na may taunang kabuuang bayad na $418,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Thrive Global ay $209,863.

Iba pang Resources