Hinge Health Mga Sweldo

Ang sahod ng Hinge Health ay mula $48,540 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $353,225 para sa isang Product Design Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Hinge Health. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $175K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Software Engineering
Median $300K
Manager ng Produkto
Median $232K

Business Operations
$142K
Business Operations Manager
$147K
Business Analyst
$124K
Corporate Development
$271K
Data Analyst
$133K
Siyentipiko ng Data
$271K
Financial Analyst
$234K
Industrial Designer
$261K
Information Technologist (IT)
$75K
Marketing
$118K
Marketing Operations
$158K
Disenyor ng Produkto
$48.5K
Product Design Manager
$353K
Project Manager
$116K
UX Researcher
$207K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Hinge Health, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

La compensación total anual mediana reportada en Hinge Health es $166,550.

