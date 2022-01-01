Direktoryo ng mga Kumpanya
Shipt
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Shipt Mga Sweldo

Ang sahod ng Shipt ay mula $41,078 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $362,875 para sa isang Siyentipiko ng Data sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Shipt. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
L2 $105K
L3 $113K
L4 $169K
L5 $231K
L6 $279K

Backend Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
L3 $153K
L4 $209K
L5 $363K
Manager ng Produkto
Median $129K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Disenyor ng Produkto
Median $110K

UX Disayner

Accountant
$128K
Business Analyst
$76.9K
Customer Service
$41.1K
Information Technologist (IT)
Median $88.2K
Product Design Manager
$201K
Program Manager
$167K
Cybersecurity Analyst
Median $170K
Manager ng Software Engineering
Median $195K
Solution Architect
$99.1K
Technical Program Manager
$121K
UX Researcher
$162K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Shipt ay Siyentipiko ng Data at the L5 level na may taunang kabuuang bayad na $362,875. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Shipt ay $152,898.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Shipt

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Turo
  • Carbon Health
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources