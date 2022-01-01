Direktoryo ng mga Kumpanya
Collective Health
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Collective Health Mga Sweldo

Ang sahod ng Collective Health ay mula $65,325 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst sa mababang hanay hanggang $502,500 para sa isang Sales sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Collective Health. Huling na-update: 10/13/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Median $195K
Manager ng Produkto
Median $138K
Manager ng Software Engineering
Median $250K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Business Operations Manager
$97.5K
Business Analyst
$65.3K
Data Analyst
$88.4K
Siyentipiko ng Data
$124K
Financial Analyst
$149K
Disenyor ng Produkto
$170K
Sales
$503K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Collective Health, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

El puesto con mayor remuneración reportado en Collective Health es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $502,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Collective Health es $143,625.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Collective Health

Kaugnay na mga Kumpanya

  • NEXT Trucking
  • Turo
  • Metromile
  • Papa
  • Sure
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources