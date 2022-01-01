Collective Health Mga Sweldo

Ang sahod ng Collective Health ay mula $65,325 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst sa mababang hanay hanggang $502,500 para sa isang Sales sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Collective Health. Huling na-update: 10/13/2025
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Collective Health, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
