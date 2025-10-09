Reddit Program Manager Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang Program Manager kompensasyon in United States sa Reddit ay umabot sa $248K bawat year para sa IC5. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Reddit. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$271K - $322K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$239K$271K$322K$339K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tingnan 3 Mga Karagdagang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (100.00% taunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Program Manager at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $339,250. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Program Manager role in United States is $238,950.

