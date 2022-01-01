Direktoryo ng mga Kumpanya
Reddit
Reddit Mga Sweldo

Ang sahod ng Reddit ay mula $125,899 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $874,000 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Reddit. Huling na-update: 10/8/2025

Logo ng Reddit

$20K

Inhinyero ng Software
IC2 $158K
IC3 $281K
IC4 $444K
IC5 $478K
IC6 $874K

Masin Lerning Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Siyentipiko ng Data
IC3 $206K
IC4 $268K
IC5 $363K

Disenyor ng Produkto
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX Disayner

Manager ng Software Engineering
Median $515K
Sales
IC3 $176K
IC4 $185K

Akawnt Maneher

Data Science Manager
Median $450K
UX Researcher
Median $260K
Financial Analyst
Median $140K
Project Manager
Median $145K
Recruiter
Median $145K
Accountant
Median $154K

Technical Accountant

Business Operations
$258K
Data Analyst
$250K
Information Technologist (IT)
$210K
Program Manager
$201K
Cybersecurity Analyst
$222K
Solution Architect
$147K

Data Architect

Technical Program Manager
$176K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (100.00% taunan)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Reddit, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Reddit ay Inhinyero ng Software at the IC6 level na may taunang kabuuang bayad na $874,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Reddit ay $249,559.

