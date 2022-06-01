Direktoryo ng mga Kumpanya
R1 RCM
R1 RCM Mga Sweldo

Ang sahod ng R1 RCM ay mula $18,258 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Operasyon ng Negosyo sa mababang hanay hanggang $265,665 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng R1 RCM. Huling na-update: 11/29/2025

Inhinyero ng Software
Median $154K

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Manager ng Operasyon ng Negosyo
$18.3K
Analista ng Negosyo
$99.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Siyentipiko ng Data
$131K
Analista ng Pananalapi
$179K
Disenyer ng Produkto
$134K
Manager ng Produkto
$35.3K
Manager ng Proyekto
$135K
Manager ng Inhinyeryang Software
$266K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa R1 RCM ay Manager ng Inhinyeryang Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $265,665. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa R1 RCM ay $134,325.

Iba pang Resources

