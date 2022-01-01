Direktoryo ng mga Kumpanya
Pluralsight
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Pluralsight Mga Sweldo

Ang sahod ng Pluralsight ay mula $62,559 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mababang hanay hanggang $425,850 para sa isang Tagumpay ng Customer sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Pluralsight. Huling na-update: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Manager ng Produkto
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Siyentipiko ng Data
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Analista ng Negosyo
Median $86K
Tagumpay ng Customer
$426K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
$80K
Operasyon ng Marketing
$102K
Manager ng Disenyo ng Produkto
$241K
Manager ng Proyekto
$87.1K
Benta
Median $125K
Inhinyero ng Benta
$136K
Manager ng Inhinyeryang Software
$62.6K
Arkitekto ng Solusyon
$136K
Manager ng Programang Teknikal
$116K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Pluralsight, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Pluralsight ay Tagumpay ng Customer at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $425,850. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Pluralsight ay $135,675.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Pluralsight

Kaugnay na mga Kumpanya

  • BlueVine
  • Cyndx
  • Bamboo Rose
  • Juniper Square
  • VTS
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pluralsight/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.