Pantheon Rekruter Sahod

Ang average na Rekruter kabuuang kompensasyon in Hungary sa Pantheon ay mula HUF 5.61M hanggang HUF 7.96M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Pantheon. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

HUF 6.37M - HUF 7.55M
Hungary
Karaniwang Range
Posibleng Range
HUF 5.61MHUF 6.37MHUF 7.55MHUF 7.96M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Pantheon?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa Pantheon in Hungary ay may taunang kabuuang bayad na HUF 7,963,026. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Pantheon para sa Rekruter role in Hungary ay HUF 5,608,740.

Iba pang Resources