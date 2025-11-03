Pandora Group Inhinyero ng Software Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Denmark sa Pandora Group ay mula DKK 654K hanggang DKK 911K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Pandora Group. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

DKK 701K - DKK 825K
Denmark
Karaniwang Range
Posibleng Range
DKK 654KDKK 701KDKK 825KDKK 911K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Pandora Group?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Pandora Group in Denmark ay may taunang kabuuang bayad na DKK 910,776. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Pandora Group para sa Inhinyero ng Software role in Denmark ay DKK 653,890.

