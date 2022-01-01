Direktoryo ng mga Kumpanya
Morgan Stanley Mga Sweldo

Ang sahod ng Morgan Stanley ay mula $21,750 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mababang hanay hanggang $399,990 para sa isang Hardware Engineer in United Kingdom sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Morgan Stanley. Huling na-update: 10/17/2025

Inhinyero ng Software
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Data Inhinyero

Investment Banker
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Business Analyst
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Siyentipiko ng Data
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kwantiteyting Risertser

Financial Analyst
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Manager ng Produkto
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Manager ng Software Engineering
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Project Manager
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Business Operations
Median $66.8K
Technical Program Manager
Median $191K
Accountant
Median $115K

Technical Accountant

Sales
Median $150K
Solution Architect
Median $265K

Data Architect

Human Resources
Median $160K
Legal
Median $187K
Venture Capitalist
Median $120K

Asosyeyt

Analist

Marketing
Median $120K
Administrative Assistant
$99.5K
Business Operations Manager
$296K
Business Development
$92.5K
Customer Service
$50.1K
Customer Success
$49.2K
Data Analyst
$58.6K
Hardware Engineer
$400K
Konsultant sa Pamamahala
Median $60K
Marketing Operations
$63.5K
Product Design Manager
$129K
Program Manager
$196K
Recruiter
$161K
Regulatory Affairs
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX Researcher
$99.5K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Morgan Stanley ay Hardware Engineer at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $399,990. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Morgan Stanley ay $128,175.

Iba pang Resources