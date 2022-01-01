Direktoryo ng mga Kumpanya
Morgan Stanley
    Tungkol sa

    Morgan Stanley is an American multinational investment bank and financial services company headquartered at 1585 Broadway in the Morgan Stanley Building, Midtown Manhattan, New York City.

    morganstanley.com
    Website
    1935
    Taong Naitatag
    88,940
    Bilang ng mga Empleyado
    $10B+
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

