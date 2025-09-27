Mailchimp Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Mailchimp ay mula $149K bawat year para sa Engineer II hanggang $291K bawat year para sa Staff Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $218K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mailchimp. Huling na-update: 9/27/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Mailchimp, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
