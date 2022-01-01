Intel Mga Sweldo

Ang sahod ng Intel ay mula $36,403 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Recruiter in India sa mababang hanay hanggang $818,056 para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Intel. Huling na-update: 10/21/2025
Sa Intel, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)
Sa Intel, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)
