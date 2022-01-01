Direktoryo ng mga Kumpanya
Intel
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Intel Mga Sweldo

Ang sahod ng Intel ay mula $36,403 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Recruiter in India sa mababang hanay hanggang $818,056 para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Intel. Huling na-update: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Masin Lerning Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Networking Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Data Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Sekyuriting Software Inhinyero

DevOps Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

Kripto Inhinyero

Sistemas Inhinyero

Bidyo Geym Software Inhinyero

Riserts Sayentist

AI Risertser

AI Inhinyero

Embedded Systems Software Engineer

Hardware Engineer
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Manager ng Produkto
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Siyentipiko ng Data
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Technical Program Manager
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Teknikal Prohekt Maneher

Manager ng Software Engineering
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Mechanical Engineer
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Solution Architect
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Produktong Marketing Maneher

Disenyor ng Produkto
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Financial Analyst
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Program Manager
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Chemical Engineer
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Electrical Engineer
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Business Analyst
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Human Resources
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Materials Engineer
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Sales
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Pild Seyls Maneher

Akawnt Maneher

Business Development
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Business Operations
Median $151K
Business Operations Manager
Median $201K
Data Science Manager
Median $262K
Optical Engineer
Median $239K
Product Design Manager
Median $290K
Project Manager
Median $57.8K
Accountant
Median $137K

Technical Accountant

Administrative Assistant
Median $95.2K
Graphic Designer
Median $235K
Sales Engineer
Median $201K
Legal
Median $300K
Chief of Staff
$220K
Civil Engineer
$231K

Construction Engineer

Controls Engineer
$230K
Customer Service
$103K
Data Analyst
$71.7K
Facilities Manager
$118K
Fashion Designer
$76.4K
Industrial Designer
$156K
Konsultant sa Pamamahala
$120K
MEP Engineer
$180K
Prompt Engineer
$469K
Recruiter
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Technical Writer
$44.2K
UX Researcher
$37.7K
Venture Capitalist
$166K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Intel, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Intel, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Intel ay Inhinyero ng Software at the Fellow level na may taunang kabuuang bayad na $818,056. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Intel ay $188,939.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Intel

Kaugnay na mga Kumpanya

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources