Ingram Micro Inhinyero ng Benta Sahod

Ingram Micro
Ang average na Inhinyero ng Benta kabuuang kompensasyon in Colombia sa Ingram Micro ay mula COP 70.52M hanggang COP 96.24M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ingram Micro. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

COP 75.5M - COP 91.26M
Colombia
Karaniwang Range
Posibleng Range
COP 70.52MCOP 75.5MCOP 91.26MCOP 96.24M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Ingram Micro?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Benta sa Ingram Micro in Colombia ay may taunang kabuuang bayad na COP 96,242,549. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ingram Micro para sa Inhinyero ng Benta role in Colombia ay COP 70,522,558.

Iba pang Resources