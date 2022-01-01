Direktoryo ng mga Kumpanya
Domo
Domo Mga Sweldo

Ang sahod ng Domo ay mula $22,928 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Graphic Designer in Argentina sa mababang hanay hanggang $183,000 para sa isang Manager ng Produkto in United States sa mataas na hanay.

$160K

Inhinyero ng Software
Median $155K
Disenyor ng Produkto
Median $115K

UX Disayner

Manager ng Produkto
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Marketing
Median $183K
Administrative Assistant
$44.8K
Siyentipiko ng Data
$125K
Graphic Designer
$22.9K
Recruiter
$141K
Sales
$163K
Manager ng Software Engineering
$159K
Technical Program Manager
$77.4K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Domo, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Domo ay Manager ng Produkto na may taunang kabuuang bayad na $183,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Domo ay $140,700.

