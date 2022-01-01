Domo Mga Sweldo

Ang sahod ng Domo ay mula $22,928 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Graphic Designer in Argentina sa mababang hanay hanggang $183,000 para sa isang Manager ng Produkto in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Domo. Huling na-update: 10/14/2025
Sa Domo, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
