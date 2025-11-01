Direktoryo ng mga Kumpanya
Ingram Micro
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

Ingram Micro Siyentipiko ng Data Sahod

Ang median na Siyentipiko ng Data kompensasyon in Canada package sa Ingram Micro ay umabot sa CA$117K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ingram Micro. Huling na-update: 11/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Kabuuan bawat taon
CA$117K
Antas
hidden
Pangunahing Sahod
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$8.1K
Mga taon sa kumpanya
0-1 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2-4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mag-ambag

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Ingram Micro in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$153,120. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ingram Micro para sa Siyentipiko ng Data role in Canada ay CA$118,667.

