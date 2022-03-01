Direktoryo ng mga Kumpanya
Hypixel
Hypixel Mga Sweldo

Ang sahod ng Hypixel ay mula $89,404 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Technical Program Manager in New Zealand sa mababang hanay hanggang $238,800 para sa isang Disenyor ng Produkto in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Hypixel. Huling na-update: 10/12/2025

$160K

Disenyor ng Produkto
$239K
Technical Program Manager
$89.4K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Hypixel is Disenyor ng Produkto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $238,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hypixel is $164,102.

